Sport inclusione e benessere Ripartono i corsi Tma in piscina
La piscina comunale di Foiano rinnova anche per il 2025 la collaborazione con la Cooperativa TMA (Terapia Multisistemica in Acqua), Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto per proseguire il percorso sportivo e terapeutico rivolto a persone con fragilità e disabilità, in particolare ai bambini con disturbi della comunicazione e dello spettro autistico. Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi, che ha visto un’ampia partecipazione di famiglie della Valdichiana, l’Amministrazione comunale rilancia il progetto confermando anche per quest’anno un bando di sostegno economico per la copertura dei costi di iscrizione e frequenza ai corsi TMA. 🔗 Leggi su Lanazione.it
