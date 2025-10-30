Sport in tv oggi 30 Ottobre 2025 | calcio basket e tennis il programma completo degli eventi

Ecco quali sono gli eventi per lo sport in tv oggi. Tanti impegni e una giornata ricca di spettacolo ancora una volta. Nella giornata odierna andiamo a vedere quali sono gli sport in tv in data odierna. In primo luogo oggi con due partite si completerà la giornata di serie A, una nel pomeriggio ed una nella sera. Ancora impegni europei per il basket mentre due italiani in campo nel Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Sport in tv, ecco dove vedere tutti gli impegni. Si preannuncia una giornata ricca di intensi ed emozionanti impegni e si comincia con i Mondiali di Taekwondo e soprattutto davvero tanto tennis oltre a tutti gli altri incontri. 🔗 Leggi su Sportface.it