Sport educazione e prevenzione insieme | grande partecipazione allo START DAY del minibasket a Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio di entusiasmo e partecipazione ha animato il Pala Miwa di Benevento, dove si è svolta la prima delle due tappe degli “START DAY”, l’atteso evento organizzato dal Comitato Provinciale FIP Benevento – settore minibasket, guidato dal Dr. Marco Oreste Luca Mirra. Protagonisti assoluti sono stati i bambini delle categorie scoiattoli e aquilotti, che con la loro energia e voglia di divertirsi hanno dato il via alla stagione sportiva 2025 del minibasket sannita. L’iniziativa, che proseguirà con la seconda tappa il prossimo 4 novembre al Pala Lagni di Telese Terme, ha confermato ancora una volta il valore formativo dello sport come esperienza di crescita, socializzazione e rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sport, educazione e prevenzione insieme: grande partecipazione allo “START DAY” del minibasket a Benevento

