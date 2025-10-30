Sport e solidarietà | Un Levriero per la Vita il padel a favore degli amici a quattro zampe

Firenzetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2025, alle ore 18, il Padel 31 di via Abebe Bikila a Grassina apre le porte alla solidarietà con il 1° Torneo “Un Levriero per la Vita”: un evento a favore degli amici a quattro zampe, il cui ricavato sarà devoluto all’omonima associazione per sostenere cure veterinarie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Sport Solidariet224 Levriero Vita