Sport e solidarietà | Un Levriero per la Vita il padel a favore degli amici a quattro zampe
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2025, alle ore 18, il Padel 31 di via Abebe Bikila a Grassina apre le porte alla solidarietà con il 1° Torneo “Un Levriero per la Vita”: un evento a favore degli amici a quattro zampe, il cui ricavato sarà devoluto all’omonima associazione per sostenere cure veterinarie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
