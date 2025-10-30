Splendida Cornice tutti gli ospiti di questa sera
Tanti gli ospiti di questa sera che interverranno a Splendida Cornice: Vincenzo Salemme, Sigfrido Ranucci, Adriano Panatta, Syria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
“Nella splendida cornice” 2025 Prosegue il progetto di teatro ragazzi con grandi risultati e un ricco calendario autunnale! In programma dall’1 ottobre al 31 dicembre 2025 Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Cassero, con inizio alle ore 17.00 CA - facebook.com Vai su Facebook
Ci salutiamo con i nostri $SplendidiErrori. Grazie di essere stati con noi! $SplendidaCornice - X Vai su X
Splendida Cornice, gli ospiti e le anticipazioni di oggi: Ranucci, Giraud e la coppia Panatta-Bertolucci - Su Rai 3 arriva la terza puntanta della nuova stagione di Splendida Cornice con Geppi Cucciari, il programma di intrattenimento culturale ... Si legge su msn.com
Splendida Cornice con Geppi Cucciari su Rai 3: stasera ospiti Panatta e Bertolucci - Stasera Splendida Cornice con Geppi Cucciari, scopri tutti gli ospiti e anticipazioni di oggi giovedì 30 ottobre 2025 su Rai 3. msn.com scrive
Splendida cornice, anticipazioni di stasera 30 ottobre. Tra gli ospiti: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci - Torna l'appuntamento con "Splendida cornice", il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda stasera - Segnala corrieredellumbria.it