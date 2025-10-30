Una nuova puntata di Splendida Cornice va in onda questa sera, alle 21.20 su Rai 3, e la padrona di casa Geppi Cucciari dà il benvenuto a un parterre di ospiti variegato e frizzante. Ecco cosa vedremo il 30 ottobre. Questa sera, giovedì 30 ottobre, il talk di Geppi Cucciari Splendida Cornice torna alle 21.20 su Rai 3 con una puntata che mette insieme - come sempre - satira, approfondimento e performance live, nel segno della curiosità e del divertimento intelligente. Il menu della serata è ampio e passa dal varietà al giornalismo d'inchiesta allo sport, con un ritmo e un savoir-faire che è ormai il marchio di fabbrica della padrona di casa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splendida Cornice: Sigfrido Ranucci e Michela Giraud tra gli ospiti di Geppi Cucciari, stasera su Rai 3