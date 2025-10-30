Splendida Cornice | Ranucci Gabanelli Panatta e Bertolucci tra gli ospiti di Geppi Cucciari

Davidemaggio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono gli ex campioni di tennis Adriano Panatta e Paolo Bertolucci gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda questa sera, giovedì 30 ottobre, alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 30 ottobre 2025. In studio, oltre ai due gloriosi tennisti, sono attesi anche l’attrice e comica Michela Giraud, host del comedy show Roast in Peace, la conduttrice televisiva Giulia Innocenzi e i giornalisti Sigfrido Ranucci, Milena Gabanelli e Lucia Goracci. E ancora, l’attore, regista e sceneggiatore Vincenzo Salemme e il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

splendida cornice ranucci gabanelli panatta e bertolucci tra gli ospiti di geppi cucciari

© Davidemaggio.it - Splendida Cornice: Ranucci, Gabanelli, Panatta e Bertolucci tra gli ospiti di Geppi Cucciari

Altri contenuti sullo stesso argomento

Splendida Cornice: Sigfrido Ranucci e Michela Giraud tra gli ospiti di Geppi Cucciari, stasera su Rai 3 - 20 su Rai 3, e la padrona di casa Geppi Cucciari dà il benvenuto a un parterre di ospiti variegato e frizzante. Secondo movieplayer.it

splendida cornice ranucci gabanelliSplendida Cornice con Geppi Cucciari su Rai 3: stasera ospiti Panatta e Bertolucci - Stasera Splendida Cornice con Geppi Cucciari, scopri tutti gli ospiti e anticipazioni di oggi giovedì 30 ottobre 2025 su Rai 3. Lo riporta msn.com

splendida cornice ranucci gabanelliSplendida Cornice, gli ospiti e le anticipazioni di oggi: Ranucci, Giraud e la coppia Panatta-Bertolucci - Su Rai 3 arriva la terza puntanta della nuova stagione di Splendida Cornice con Geppi Cucciari, il programma di intrattenimento culturale ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Splendida Cornice Ranucci Gabanelli