Splendida Cornice | Ranucci Gabanelli Panatta e Bertolucci tra gli ospiti di Geppi Cucciari

Sono gli ex campioni di tennis Adriano Panatta e Paolo Bertolucci gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda questa sera, giovedì 30 ottobre, alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 30 ottobre 2025. In studio, oltre ai due gloriosi tennisti, sono attesi anche l’attrice e comica Michela Giraud, host del comedy show Roast in Peace, la conduttrice televisiva Giulia Innocenzi e i giornalisti Sigfrido Ranucci, Milena Gabanelli e Lucia Goracci. E ancora, l’attore, regista e sceneggiatore Vincenzo Salemme e il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

