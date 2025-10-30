SPLENDIDA CORNICE | NELLO SHOW DI RAI3 EX RE DEL TENNIS E SIGNORI DELLE INCHIESTE

Tanti ospiti, divertimento, satira e riflessioni nel nuovo appuntamento con “Splendida Cornice”, il programma condotto da Geppi Cucciari, in onda giovedì 30 ottobre alle 21.20 su Rai3. Ospiti d’eccezione dello show gli ex campioni di tennis Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. In studio anche l’attrice e comica Michela Giraud, host del comedy show “Roast in Peace”, la conduttrice televisiva Giulia Innocenzi e i giornalisti Sigfrido Ranucci, Milena Gabanelli e Lucia Goracci. E ancora, l’attore, regista e sceneggiatore Vincenzo Salemme e il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini. Spazio poi alla danza e alla musica con la performance “I’m on fire” dei ballerini Arianna Lenti e Giulio Galimberti e con l’esibizione “Nuntereggae più” della cantante Syria. 🔗 Leggi su Bubinoblog

