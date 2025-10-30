Splendida cornice Geppi Cucciari su Rai 3 | anticipazioni e ospiti 30 ottobre 2025

Tpi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 30 ottobre 2025. Anticipazioni e ospiti. Sono gli ex campioni di tennis Adriano Panatta e Paolo Bertolucci gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento con “Splendida Cornice”. 🔗 Leggi su Tpi.it

