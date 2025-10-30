Spiava gli affittuari con le microcamere nascoste in bagno e in camera da letto | proprietario del palazzo denunciato per interferenza illecita nella vita privata

Aveva piazzato alcune microtelecamere nascoste nei bagni e nelle camere da letto degli appartamenti del palazzo di sua proprietà, convinto di farla franca. Ma un aquilano di 56 anni è stato scoperto e indagato “per interferenza illecita nella vita privata”, anche se non si esclude che le indagini possano evidenziare altri fatti che possano aggravare la posizione dell’uomo. Si indaga per capire se ci siano altre vittime risalenti agli anni passati. La storia, già riportata oggi, 30 ottobre, dal Messaggero, è partita, a quanto ricostruisce la questura del capoluogo abruzzese, dalla denuncia di una ragazza, “particolarmente scossa dopo aver trovato una microtelecamera, con trasmettitore wireless, nascosta nello specchio del bagno dell’abitazione dove vive in affitto”, in un condominio della periferia ovest del capoluogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

