spazio alle produzioni indipendenti prende il via oggi il festival cineoff

Prende il via oggi ad Ancona il festival ‘ CineOFF ’, che fino a domenica presenterà proiezioni ed eventi dedicati al cinema. Nato da un’idea di Elena Casaccia, Fabrizio Saracinelli e Giulia Betti, ‘CineOFF’ si è affermato come luogo d’incontro privilegiato del cinema indipendente: uno spazio per visionari, sognatori, artisti e artigiani, produttori coraggiosi e imprenditori culturali che credono nella forza del linguaggio cinematografico. L’apertura del festival è in programma questo pomeriggio (ore 18) alla Mole Vanvitelliana. Dopo il calice di benvenuto alle 18.30 ci sarà l’incontro "Il cinema come resistenza", dialogo tra Giorgiomaria Cornelio e Claudio Pauri, a cui seguirà il laboratorio di ‘scrittura indomita’ condotto da Cornelio e Cecilia Coppari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

