Spariti gioielli per 20mila euro | si indaga sulla Colf filippina Refurtiva ritrovata in un compro oro di Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una donna di 50 anni, originaria delle Filippine e impiegata come domestica in un appartamento di via Giulio Salvadori a Monte Mario, è stata denunciata alla Procura della Repubblica: per lei l’ipotesi di furto aggravato e ricettazione. Le indagini. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario, nell’arco di circa un mese la colf avrebbe sottratto numerosi gioielli dall’abitazione in cui prestava servizio, per un valore stimato di circa 20mila euro. Il canale di ricettazione. Gli accertamenti hanno portato i militari a un compro oro, dove l’indagata avrebbe rivenduto parte della refurtiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Spariti gioielli per 20mila euro: si indaga sulla Colf filippina. Refurtiva ritrovata in un compro oro di Roma

Approfondisci con queste news

Gioielli nel frigo: subito spariti nel nulla - X Vai su X

Furto al Louvre: spariti i gioielli di Napoleone in sette minuti, sotto gli occhi di tutti. Vai su Facebook

Colf fa sparire gioielli per 20mila euro e li porta al compro oro - Oro e gioielli, rubati presumibilmente da una colf nell'appartamento dove prestata servizio a Monte Mario. Lo riporta romatoday.it

“Collane e corone imperiali a 20mila euro”: su Vinted spuntano annunci ironici sui gioielli rubati al Louvre - In Rete impazzano meme e post sarcastici sulla rapina avvenuto in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi il 19 ottobre. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Finto tecnico del gas truffa un anziano e si porta via i gioielli. Colpo da 20 mila euro - Genova – Al pensionato che ha preso di mira, si è presentato come il tecnico che aveva ricevuto l’incarico di controllare l’impianto di riscaldamento dall’amministratore del condominio. Scrive ilsecoloxix.it