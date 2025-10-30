Spari vicino all'abitazione di Marco Doria a Formello indagano i carabinieri

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Doria, componente della Commissione speciale Anticamorra della Campania, ha denunciato un attentato ai suoi danni: un uomo avrebbe esploso due proiettili verso la sua abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

spari vicino abitazione marcoSpari vicino all’abitazione di Marco Doria a Formello, indagano i carabinieri - Marco Doria, componente della Commissione speciale Anticamorra della Campania, ha denunciato un attentato ai suoi danni: un uomo avrebbe esploso due proiettili ... Segnala fanpage.it

spari vicino abitazione marcoSpari alle Case Nuove, 8 proiettili contro l’abitazione di pregiudicato del clan Rinaldi - Colpi di pistola segnalati in zona Case Nuove; l'area è ritenuta sotto il controllo del clan Rinaldi; si sarebbe trattato di una "stesa" ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Vicino Abitazione Marco