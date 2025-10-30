Spari all' esterno di una nota cornetteria | indagini in corso
Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di una nota cornetteria in via Amerigo Vespucci a Napoli. Al momento non si registrano feriti.Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando sulla vicenda ed effettuando i primi rilievi insieme agli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Il sole non lo spegni se gli spari Paolo Vive ? - facebook.com Vai su Facebook
Spari all'esterno di una nota cornetteria: indagini in corso - Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di una nota cornetteria in via Amerigo Vespucci a Napoli. napolitoday.it scrive
Salerno, spari all'esterno della discoteca. Ferito il bodyguard: bloccato l'aggressore - che all'alba di ieri, davanti ad una nota discoteca sulla litoranea di Pontecagnano Faiano, ha aperto il fuoco contro un ... Scrive ilmattino.it