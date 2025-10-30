Sparatoria nel campo rom l’omicida si è consegnato

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valdinievole, 30 ottobre 2025 – Si è consegnato ai carabinieri dopo 25 giorni di silenzio. Da quando era svanito nel nulla perché aveva sparato almeno tre colpi di pistola durante una lite degenerata con quelli che sarebbero dovuti diventare i suoi consuoceri. Roberto Held, 50 anni, ritenuto l’autore dell’omicidio di Dolores Dori, 44 anni, avvenuto a inizio ottobre in un campo nomadi di Lonato del Garda, nel Bresciano, si è costituito accompagnato dal suo legale al comando provinciale dell’Arma a Brescia. Gli inquirenti lo avevano cercato a lungo nella provincia di Trento dove in passato risulta essere stato residente e dove vivono i parenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sparatoria nel campo rom l8217omicida si 232 consegnato

© Lanazione.it - Sparatoria nel campo rom, l’omicida si è consegnato

Contenuti che potrebbero interessarti

sparatoria campo rom l8217omicidaSparatoria nel campo rom, l’omicida si è consegnato - “Ho risposto al fuoco”, dice Roberto Held sull’assassinio di Dolores Dori La vittima è la figlia di Amalia Levacovich, la “regina” dei sinti di Pistoia ... Come scrive msn.com

Sparatoria al campo rom. Arrestati madre e figlio della donna uccisa - All'inizio sembrava una vendetta per le rivelazioni fatte dal fratello, oggi collaboratore di giustizia. Segnala ilgiornale.it

Sparatoria al campo nomadi di Lonato, morta Dolores Dori - La scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo romanzo "La femminanza” dove ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Campo Rom L8217omicida