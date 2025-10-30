Sparatoria nel campo rom l’omicida si è consegnato

Valdinievole, 30 ottobre 2025 – Si è consegnato ai carabinieri dopo 25 giorni di silenzio. Da quando era svanito nel nulla perché aveva sparato almeno tre colpi di pistola durante una lite degenerata con quelli che sarebbero dovuti diventare i suoi consuoceri. Roberto Held, 50 anni, ritenuto l’autore dell’omicidio di Dolores Dori, 44 anni, avvenuto a inizio ottobre in un campo nomadi di Lonato del Garda, nel Bresciano, si è costituito accompagnato dal suo legale al comando provinciale dell’Arma a Brescia. Gli inquirenti lo avevano cercato a lungo nella provincia di Trento dove in passato risulta essere stato residente e dove vivono i parenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

