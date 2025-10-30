Sparano al gatto randagio muore dopo l' operazione per estrarre il proiettile

Arezzo, 30 ottobre 2025 – Hanno sparato ad un gatto randagio che dopo giorni di agonia è morto. A nulla è valso un intervento chirurgico da parte del veterinario a cui si sono rivolti alcuni cittadini dopo che si sono accorti che il gatto che spesso visitava il loro giardino in cerca di cibo, non stava bene. A denunciare l'accaduto è CasaMauu APS, associazione che da anni opera sul territorio della provincia di Arezzo per la tutela dei gatti. "Oggi è una di quelle giornate che non vorremmo dover affrontare. Ci ha chiamato il Dott. Stocchi dall'ambulatorio veterinario la Fenice di Arezzo per dirci che era stato portato un gatto recuperato da una persona e che manifestava difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

