Sparano al gatto randagio muore dopo l' operazione per estrarre il proiettile
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Hanno sparato ad un gatto randagio che dopo giorni di agonia è morto. A nulla è valso un intervento chirurgico da parte del veterinario a cui si sono rivolti alcuni cittadini dopo che si sono accorti che il gatto che spesso visitava il loro giardino in cerca di cibo, non stava bene. A denunciare l'accaduto è CasaMauu APS, associazione che da anni opera sul territorio della provincia di Arezzo per la tutela dei gatti. "Oggi è una di quelle giornate che non vorremmo dover affrontare. Ci ha chiamato il Dott. Stocchi dall'ambulatorio veterinario la Fenice di Arezzo per dirci che era stato portato un gatto recuperato da una persona e che manifestava difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"È arrivato alla mia porta una notte: bagnato, magro, ferito e terrorizzato… un gatto bianco, strabico e senza coda. L’ho portato dentro, gli ho dato da mangiare… e lui è rimasto. Ha cominciato a fidarsi di me, finché un giorno un amico ha risalito la rampa del ga Vai su Facebook
Un gatto ucciso a colpi di pistola. Questa volta, a Montefiascone, potrebbe essere stato un bambino di 10 anni a premere il grilletto dell’arma ad aria compressa. LNDC Animal Protection ha presentato denuncia e chiede l’intervento dei servizi sociali, nel caso - X Vai su X
Sparano al gatto randagio, muore dopo l'operazione per estrarre il proiettile - A nulla è valso un intervento chirurgico da parte del veterinario a cui si sono rivolti alcuni cittadini ... Secondo lanazione.it
Un funerale per un gatto sconosciuto, la lezione di gentilezza di cui tutti abbiamo bisogno - Lo ha raccolto con cura e portato in una clinica veterinaria, per cercare un microchip che potesse rivelare se ... Si legge su repubblica.it