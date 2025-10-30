Spara all’uomo in auto con la moglie la guardia giurata non parla | È turbato
Nessuna dichiarazione, nessuna spiegazione, né richieste alternative alla custodia cautelare in carcere. L’udienza di convalida per la guardia giurata di 58 anni - accusata di aver sparato all'uomo che aveva sorpreso insieme a sua moglie all’interno di un’auto - si è svolta mercoledì mattina, in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
