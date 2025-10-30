Spara alla testa e uccide un vitello dei vicini | arrestato
Un colpo di pistola in stalla. Un vitello morto. Tutto per una lite tra vicini. All'alba di oggi, giovedì 30 ottobre, i carabinieri della compagnia di Brescia hanno arrestato, di nuovo, Antonello Orrù, 61enne pregiudicato già ben noto alle cronache locali. Alle spalle ha un curriculum criminale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
