Spara alla testa e uccide un vitello dei vicini | arrestato

Bresciatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colpo di pistola in stalla. Un vitello morto. Tutto per una lite tra vicini. All'alba di oggi, giovedì 30 ottobre, i carabinieri della compagnia di Brescia hanno arrestato, di nuovo, Antonello Orrù, 61enne pregiudicato già ben noto alle cronache locali. Alle spalle ha un curriculum criminale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

