Giancarlo Dotto scrive di Luciano Spalletti per il Corriere dello Sport. Ecco qualche estratto: Luciano è una specie di samurai. Lui va in guerra ogni volta. La sua testa è già di suo un elmo. Gli basta lucidarla ogni tanto. Va in guerra pure quando entra in un bar di Montaione e pretende di pagare a tutto il mondo, sconosciuti compresi e guai a sottrarsi. Ti mette al muro (letteralmente). Quando vince, e vince spesso (vince anche quando perde), non sa che farsene, se farsene significa godere, darsi alla pazza gioia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti si è mostrato nudo e alla fine era solo grottesco. È un samurai, della gioia non sa che farsene (Dotto)