Spalletti pronto a rivoluzionare la Juventus Marco Baridon non ha dubbi | Per me si passerà a questo sistema tattico – VIDEO

Spalletti pronto a rivoluzionare la Juve, l'analisi di Baridon: addio alla difesa a 3, Yildiz e Thuram perni, ma l'obiettivo vero è rivitalizzare l'attacco. L'era di Luciano Spalletti alla Juventus è pronta a iniziare. Dopo l'esonero di Igor Tudor e la vittoria-ponte di Massimo Brambilla contro l'Udinese, il tecnico di Certaldo si prepara a prendere in mano una squadra in crisi, con l'obiettivo di darle un'identità chiara e di raddrizzare una stagione nata male. Ma come giocherà la sua Juve? Marco Baridon, nel suo ultimo intervento, ha provato a disegnare il (probabile) undici del nuovo allenatore, che partirà da un presupposto chiaro: l'abbandono della difesa a tre.

