Spalletti pronto a rivoluzionare la Juventus Marco Baridon non ha dubbi | Per me si passerà a questo sistema tattico – VIDEO
Spalletti pronto a rivoluzionare la Juve, l’analisi di Baridon: addio alla difesa a 3, Yildiz e Thuram perni, ma l’obiettivo vero è rivitalizzare l’attacco. L’era di Luciano Spalletti alla Juventus è pronta a iniziare. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la vittoria-ponte di Massimo Brambilla contro l’Udinese, il tecnico di Certaldo si prepara a prendere in mano una squadra in crisi, con l’obiettivo di darle un’identità chiara e di raddrizzare una stagione nata male. Ma come giocherà la sua Juve? Marco Baridon, nel suo ultimo intervento, ha provato a disegnare il (probabile) undici del nuovo allenatore, che partirà da un presupposto chiaro: l’abbandono della difesa a tre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
#Spalletti- #Juve, la diretta dall'arrivo alla Continassa alla firma. Tutto pronto per il nuovo allenatore - X Vai su X
Luciano #Spalletti ha varcato i cancelli della Continassa, quartier generale della #Juventus. L'ex ct della Nazionale è pronto a siglare l'accordo con i bianconeri. Il contratto sarà fino al termine della stagione con rinnovo in caso di qualificazione in #Champio - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti diretta oggi la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti live - L'ex ct della Nazionale si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: segui la giornata in tempo reale ... Come scrive msn.com
Spalletti alla Juventus: accordo fino a giugno, tutti i dettagli - Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: contratto fino a giugno 2026, staff con Domenichini e Baldini. Segnala lifestyleblog.it
Spalletti-Juventus, ci siamo: il tecnico alla Continassa, nelle prossime ore la firma - Dopo l'esonero di Tudor e la gestione ad interim di Brambilla oggi la firma del contratto con la Juventus da parte dell'ex ct Luciano Spalletti ... Scrive corriere.it