Spalletti nuovo allenatore della Juventus il tecnico di Certaldo arrivato al J Medical nelle prossime ore la firma sul contratto

L’accordo da 3mln di euro sarebbe valido fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il debutto in panchina è atteso per sabato sera allo stadio Zini di Cremona, in occasione della sfida contro la Cremonese Luciano Spalletti sta per div. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spalletti nuovo allenatore della Juventus, il tecnico di Certaldo arrivato al J Medical, nelle prossime ore la firma sul contratto

