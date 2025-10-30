Spalletti non potrà risolvere nell’immediato tutti gli errori commessi dalla Juventus Guardian
Luciano Spalletti a breve sarà annunciato come nuovo allenatore della Juventus, sostituendo Igor Tudor, esonerato pochi giorni fa. Ma i problemi della squadra sembrano essere molto più profondi di un cambio tecnico. La Juventus riparte con Spalletti, che non può cancellare tutti i problemi della squadra. Nicky Bandini scrive sul Guardian: “Nominato per sostituire Thiago Motta con un accordo a breve termine lo scorso marzo, Tudor ha raggiunto l’obiettivo prefissato: assicurarsi la qualificazione alla Champions League. Tuttavia, la decisione della Juventus di prolungare il suo contratto sembrava fatta di convenienza più che di convinzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
