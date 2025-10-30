Spalletti mette subito pressione ai calciatori della Juve rispondendo a un semplice Tutto bene?
Nel video condiviso sui social dal club il neo allenatore approfitta di un primo scambio di battute con Perin per mettere subito le cose in chiaro. "Certo. siamo a disposizione", dice il portiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
E così il nuovo allenatore della Juventus sarà Luciano Spalletti. Ma riuscirà a ricreare la magia del Napoli 2022-23? La squadra che trova è adatta a mettere in pratica le sue idee? - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti vince uno scudetto praticamente solo con #Osimhen e nel suo top 11 mette #Dzeko - X Vai su X
Spalletti mette subito pressione ai calciatori della Juve rispondendo a un semplice “Tutto bene?” - Nel video condiviso sui social dal club il neo allenatore approfitta di un primo scambio di battute con Perin per mettere subito le cose in chiaro ... Si legge su fanpage.it
Luciano Spalletti alla Juventus: inizia una nuova avventura bianconera - Luciano Spalletti alla Juventus: inizia una nuova avventura bianconera. mam-e.it scrive
Spalletti riparte subito dalla Juve: “Tudor esonerato dopo il Mondiale” - Può subito trovare una panchina: ecco di quale squadra si tratta Dopo il 3 a 0 subito contro la Norvegia, l’avventura di Luciano Spalletti ... Si legge su calciomercato.it