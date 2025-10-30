Spalletti-Juventus un matrimonio di convenienza | sono l’uno l’ultima spiaggia dell’altro
Un allenatore col Napoli tatuato sul braccio seduto sulla panchina di un club che ha fatto del “ Dna Juve ” una retorica fanatica e insopportabile. Non d’amore – magari quello arriverà col tempo – ma di convenienza è il matrimonio fra Luciano Spalletti e la Juventus. Inutile meravigliarsi delle contraddizioni insite in questa scelta. Spalletti che aveva giurato e spergiurato che non avrebbe potuto più allenare altri club in Italia dopo le emozioni vissute al Maradona, e ora si accasa nel club più odiato dai napoletani, proprio come sospettava Aurelio De Laurentiis che gli fece inserire una clausola anti-Serie A al momento la rescissione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
