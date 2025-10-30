Spalletti-Juventus svelato il piano del club | obiettivo Champions subito ma la vera missione è costruire un progetto stabile

L’era Luciano Spalletti alla Juventus è ufficialmente cominciata. Il tecnico toscano, dopo la firma in sede alla Continassa, prende in mano una squadra in piena crisi di risultati — otto partite senza vittoria — e in evidente difficoltà mentale. La dirigenza, guidata da Damien Comolli con l’approvazione di John Elkann, gli ha affidato un compito chiaro ma complesso: raddrizzare la stagione e costruire le fondamenta di un nuovo ciclo. Come rivelato da Tuttosport, la Juventus non cerca un semplice traghettatore ma un allenatore capace di ricostruire un’identità. L’obiettivo minimo: tornare in Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com