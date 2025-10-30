Spalletti Juventus l’allenatore ha firmato il suo contratto con il club bianconero! Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

Spalletti Juventus, è il primo giorno del nuovo corso: l’ex CT ha siglato il contratto alla Continassa dopo la visita di questa mattina. Il nuovo capitolo della Juventus è ufficialmente iniziato. Questa mattina, giovedì 30 ottobre, Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa e, dopo gli ultimi incontri formali, ha firmato il suo contratto con il club bianconero. L’ex Commissario Tecnico dell’Italia è il nuovo allenatore della Vecchia Signora, prendendo il posto dell’esonerato Igor Tudor. Manca ora soltanto l’annuncio ufficiale da parte della società, atteso nelle prossime ore. Spalletti Juve: una giornata alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

