Spalletti Juventus la società ha fatto una doppia richiesta al nuovo tecnico | non basta solo la qualificazione alla prossima Champions

di Luca Fioretti Spalletti Juventus, Tuttosport svela le richieste del club: l’obiettivo minimo è la Champions, ma la vera sfida è costruire un progetto stabile. L’era di Luciano Spalletti alla Juventus è ufficialmente iniziata. Il tecnico di Certaldo, sbarcato oggi alla Continassa per la firma sul contratto, eredita una squadra in piena crisi di risultati (zero vittorie nelle ultime otto partite) e psicologica. La dirigenza, con Damien Comolli in testa e la benedizione di John Elkann, gli ha affidato una missione chiara, un doppio obiettivo che va ben oltre il semplice ruolo di traghettatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, la società ha fatto una doppia richiesta al nuovo tecnico: non basta solo la qualificazione alla prossima Champions

Argomenti simili trattati di recente

Comincia l'era #Spalletti per la #Juventus. Oggi il giorno della firma. Contratto di 8 mesi con rinnovo per due anni in caso di qualificazione alla #Champions League - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti alla #Juventus? Tardi, contesto sbagliato, profilo incompatibile. È un architetto chiamato a fare il muratore. Non finirà bene. - X Vai su X

Spalletti Juventus, il tecnico ha firmato il contratto con i bianconeri: i dettagli dell’accordo e lo staff che accompagnerà l’allenatore in questa avventura - Spalletti Juventus: firmato il contratto, inizia la nuova era bianconera. Si legge su calcionews24.com

Spalletti Juventus, l’allenatore ha firmato il suo contratto con il club bianconero! Tutti i dettagli e gli aggiornamenti - Spalletti Juventus, è il primo giorno del nuovo corso: l’ex CT ha siglato il contratto alla Continassa dopo la visita di questa mattina Il nuovo capitolo della Juventus è ufficialmente iniziato. Scrive juventusnews24.com

La Juve ha scelto Spalletti, il contratto: -37 milioni per Elkann - Attesa per l’annuncio ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juve dopo l’esonero di Igor Tudor: il contratto e il rinnovo ... Da quifinanza.it