Spalletti Juventus il tecnico alla Continassa per il primo incontro con squadra e dirigenza Le FOTO del suo benvenuto

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juventus: il tecnico alla Continassa per il primo incontro con squadra e dirigenza. Le foto lo mostrano con Bremer e a colloquio con Modesto. Luciano Spalletti inizia ufficialmente la sua avventura alla Juventus. Dopo l’annuncio ufficiale del club e in attesa della conferenza stampa di presentazione fissata per domani, il nuovo tecnico bianconero ha varcato oggi i cancelli della  Continassa  per la sua prima, vera giornata di lavoro. Non si è trattato ancora di un allenamento diretto con la squadra al completo, ma di una fondamentale presa di contatto con il nuovo ambiente, i giocatori e lo staff dirigenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juventus il tecnico alla continassa per il primo incontro con squadra e dirigenza le foto del suo benvenuto

© Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, il tecnico alla Continassa per il primo incontro con squadra e dirigenza. Le FOTO del suo benvenuto

Scopri altri approfondimenti

spalletti juventus tecnico continassaSpalletti è il nuovo allenatore della Juventus, ora è ufficiale: sabato l’esordio in campionato - Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. lapresse.it scrive

spalletti juventus tecnico continassaJuventus, Spalletti nuovo allenatore: è alla Continassa, firma in giornata. Le news - Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Cham ... Da sport.sky.it

spalletti juventus tecnico continassaL'ex ct azzurro arrivato in mattinata alla Continassa. Nel pomeriggio previsto il primo incontro con la squadra - Nel pomeriggio previsto il primo incontro con la squadra ... Come scrive open.online

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juventus Tecnico Continassa