Spalletti Juventus il tecnico alla Continassa per il primo incontro con squadra e dirigenza Le FOTO del suo benvenuto

Spalletti Juventus: il tecnico alla Continassa per il primo incontro con squadra e dirigenza. Le foto lo mostrano con Bremer e a colloquio con Modesto. Luciano Spalletti inizia ufficialmente la sua avventura alla Juventus. Dopo l’annuncio ufficiale del club e in attesa della conferenza stampa di presentazione fissata per domani, il nuovo tecnico bianconero ha varcato oggi i cancelli della Continassa per la sua prima, vera giornata di lavoro. Non si è trattato ancora di un allenamento diretto con la squadra al completo, ma di una fondamentale presa di contatto con il nuovo ambiente, i giocatori e lo staff dirigenziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, il tecnico alla Continassa per il primo incontro con squadra e dirigenza. Le FOTO del suo benvenuto

