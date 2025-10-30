Spalletti Juve, l’ex CT è convinto del potenziale della rosa: non vede un gruppo allo sbando, ma una base solida su cui lavorare immediatamente. L’esonero di Igor Tudor, la vittoria scaccia-crisi contro l’Udinese e l’arrivo del nuovo condottiero. La Juventus volta pagina e si affida a Luciano Spalletti, l’uomo scelto da Damien Comolli e benedetto dalla proprietà per riportare la nave in porto. L’ex CT della Nazionale è sbarcato oggi alla Continassa per la firma sul contratto e, secondo un interessante retroscena svelato da Tuttosport, la sua prima diagnosi sul gruppo che eredita è tutt’altro che negativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, retroscena direttamente dalla Continassa: sente di avere una squadra con queste tre caratteristiche. La rivelazione