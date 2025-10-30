Spalletti Juve quando sarà annunciato ufficialmente il nuovo allenatore? La rivelazione dalla Continassa | tutto quello che c’è da sapere

Spalletti Juve, quando sarà annunciato ufficialmente il nuovo allenatore? Tutti i dettagli sul prossimo mister. L’attesa è finita, il nuovo corso sta per iniziare. La Juventus volta pagina: Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa questa mattina (giovedì 30 ottobre) per iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina bianconera. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la breve (ma vincente) parentesi ad interim di Massimo Brambilla, il tecnico di Certaldo è giunto a Torino per mettere la firma sul contratto e prendere in mano una squadra che ha un disperato bisogno di una guida stabile. A fare il punto sulla serrata tabella di marcia delle prossime ore è il giornalista di Sky Sport, Francesco Cosatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

