Spalletti Juve Marco Baridon non ha dubbi | Scelta migliore non c’era il club ha bisogno di una guida così in campo e a livello morale – VIDEO

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, Baridon sull’arrivo dell’ex CT: in un momento di confusione serve la sua esperienza per risollevare il gruppo e ridare una guida forte. La  Juventus  volta pagina in fretta. L’esonero di Igor Tudor ha aperto la porta all’arrivo di Luciano Spalletti. Una scelta forte, decisa, che rompe con la tendenza delle “scommesse” (Motta, Tudor) e affida la panchina a un tecnico esperto e vincente. Una decisione che trova l’approvazione totale di  Marco Baridon, direttore di  , che nel suo intervento ha definito l’ex CT come l’unica scelta possibile per risollevare la  Vecchia Signora  da un momento di profonda crisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve marco baridon non ha dubbi scelta migliore non c8217era il club ha bisogno di una guida cos236 in campo e a livello morale 8211 video

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, Marco Baridon non ha dubbi: «Scelta migliore non c’era, il club ha bisogno di una guida così in campo e a livello morale» – VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto competitivo: è in pole per la panchina bianconera ma… Tutto quello che c’è da sapere - Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto competitivo: tutti i dettagli sul futuro del tecnico La panchina della Juventus scotta. Secondo juventusnews24.com

spalletti juve marco baridonSpalletti Juve, quando verrà ufficializzato il nuovo allenatore? La rivelazione, ecco cosa bisogna aspettarsi attraverso questo motivo ‘particolare’ - I prossimi passi, ecco cosa bisogna aspettarsi in casa bianconera L’attesa è quasi finita, la fumata bianca è imminente. Lo riporta juventusnews24.com

spalletti juve marco baridonChi arriva alla Juve con Spalletti? Staff deciso: rimane solo un nodo - Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus e iniziano a trovare conferme le voci sullo staff che lo accompagneranno in questa nuova avventura. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Marco Baridon