Spalletti Juve Marco Baridon non ha dubbi | Scelta migliore non c’era il club ha bisogno di una guida così in campo e a livello morale – VIDEO

Spalletti Juve, Baridon sull’arrivo dell’ex CT: in un momento di confusione serve la sua esperienza per risollevare il gruppo e ridare una guida forte. La Juventus volta pagina in fretta. L’esonero di Igor Tudor ha aperto la porta all’arrivo di Luciano Spalletti. Una scelta forte, decisa, che rompe con la tendenza delle “scommesse” (Motta, Tudor) e affida la panchina a un tecnico esperto e vincente. Una decisione che trova l’approvazione totale di Marco Baridon, direttore di , che nel suo intervento ha definito l’ex CT come l’unica scelta possibile per risollevare la Vecchia Signora da un momento di profonda crisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

