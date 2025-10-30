Spalletti Juve Marchegiani non ha dubbi sul nuovo allenatore | Lasciarselo scappare ora sarebbe stato un errore da lui mi aspetto due cose

Spalletti Juve, Marchegiani promuove l’arrivo dell’ex CT: la Juve ha bisogno della sua identità, lasciarselo scappare sarebbe stato un errore. La Juventus volta pagina. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo una striscia di otto partite senza vittorie, ha aperto le porte all’arrivo, ormai imminente, di Luciano Spalletti. Una scelta forte, discussa, che per molti rappresenta l’unica opzione possibile per risollevare una squadra in crisi. Tra i grandi sostenitori di questa mossa c’è l’ex portiere e oggi opinionista di Sky Sport, Luca Marchegiani, che dagli studi di Sky Calcio Club ha promosso senza riserve la scelta della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve, Marchegiani non ha dubbi sul nuovo allenatore: «Lasciarselo scappare ora sarebbe stato un errore, da lui mi aspetto due cose»

