Spalletti-Juve Mantovani ex capo scout Napoli | Ecco quale sarà il suo giocatore chiave | ESCLUSIVO

Calciomercato.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attuale dirigente del Lumezzane ha lavorato col neo tecnico bianconero al Napoli: “Troverà il modo per far rendere al meglio anche Vlahovic” Leonardo Mantovani conosce molto bene Spalletti e i valori tecnici dell’allenatore di Certaldo: i due hanno condiviso l’esperienza e lo scudetto a Napoli. L’attuale dirigente del Lumezzane sa molto bene, quindi, come le capacità del tecnico toscano possano incidere immediatamente sulla formazione bianconera, reduce dalla vittoria contro l’ Udinese. “Spalletti è un professionista – le parole dell’ex capo osservatori del Napoli a ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ su youtube -, ha dei concetti molto precisi nel fare calcio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

