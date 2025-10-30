Spalletti Juve l’ex CT è pronto alla rivoluzione tattica in difesa | possibile nuovo ruolo per Thuram Mentre sul centravanti… Le possibili scelte
Spalletti Juve, l’analisi de Il Giornale sulle prime scelte del tecnico: si parte dalla difesa a quattro con Kalulu e Cambiaso, Vlahovic favorito su David. Inizia l’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. L’attesa è finita: sabato sera, sul campo della Cremonese a Cremona, il nuovo tecnico farà il suo debutto ufficiale alla guida della Vecchia Signora. Le aspettative sono altissime, ma come sottolinea Il Giornale, il tempo a disposizione è tiranno. Il tecnico ex CT della Nazionale non avrà ancora pieno controllo della squadra, e lo stesso copione si ripeterà nell’imminente e cruciale sfida di martedì in Champions League contro lo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
