Spalletti Juve inizia una nuova era! Tutte le tappe del primo giorno del nuovo mister in bianconero | una sfida contro se stesso ma crede nel gruppo Dal contratto alle possibili scelte di formazione

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Nicolò Corradino Spalletti Juve, inizia una nuova era in casa bianconera: tutto quello che c’è da sapere sul prossimo mister. L’ora di Luciano Spalletti è scoccata. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la vittoria scaccia-crisi firmata dal traghettatore Massimo Brambilla (3-1 all’Udinese), la Juventus è pronta ad annunciare il suo nuovo condottiero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale è atteso per oggi, giovedì 30 ottobre. L’allenatore ha lasciato il campo agli avvocati per definire gli ultimi dettagli e si è accomodato sul divano della sua casa milanese per studiare i suoi nuovi ragazzi, usciti vittoriosi dalla sfida contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve inizia una nuova era tutte le tappe del primo giorno del nuovo mister in bianconero una sfida contro se stesso ma crede nel gruppo dal contratto alle possibili scelte di formazione

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, inizia una nuova era! Tutte le tappe del primo giorno del nuovo mister in bianconero: una sfida contro se stesso ma crede nel gruppo. Dal contratto alle possibili scelte di formazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spalletti juve inizia nuovaSpalletti firma con la Juve, poi alla Continassa: le cifre dell’accordo e quell’opzione sul contratto - Ha visto in tv la partita dello Stadium con l’Udinese  ed è pronto a iniziare per prendersi la Champions e la conferma ... Secondo corrieredellosport.it

spalletti juve inizia nuovaSpalletti fa fuori un altro capitano, via Locatelli: scelto il sostituto - La Juventus ha deciso di affidarsi a Luciano Spalletti e ora per il tecnico toscano inizia una nuova avventura: già ci sono problemi con Locatelli. Scrive calciotoday.it

spalletti juve inizia nuovaLa Juve ha scelto Spalletti, il contratto: -37 milioni per Elkann - Attesa per l’annuncio ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juve dopo l’esonero di Igor Tudor: il contratto e il rinnovo ... Lo riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Inizia Nuova