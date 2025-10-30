Spalletti Juve inizia una nuova era! Tutte le tappe del primo giorno del nuovo mister in bianconero | una sfida contro se stesso ma crede nel gruppo Dal contratto alle possibili scelte di formazione

di Nicolò Corradino Spalletti Juve, inizia una nuova era in casa bianconera: tutto quello che c’è da sapere sul prossimo mister. L’ora di Luciano Spalletti è scoccata. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la vittoria scaccia-crisi firmata dal traghettatore Massimo Brambilla (3-1 all’Udinese), la Juventus è pronta ad annunciare il suo nuovo condottiero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale è atteso per oggi, giovedì 30 ottobre. L’allenatore ha lasciato il campo agli avvocati per definire gli ultimi dettagli e si è accomodato sul divano della sua casa milanese per studiare i suoi nuovi ragazzi, usciti vittoriosi dalla sfida contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve, inizia una nuova era! Tutte le tappe del primo giorno del nuovo mister in bianconero: una sfida contro se stesso ma crede nel gruppo. Dal contratto alle possibili scelte di formazione

