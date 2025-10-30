Spalletti Juve il mister è al J Medical tra sorrisi e foto con i tifosi | le tappe del suo primo giorno in bianconero

Spalletti Juve, il mister è al J Medical tra sorrisi e foto: tutti i dettagli sul prossimo allenatore bianconero. Il nuovo capitolo della Juventus è iniziato. Questa mattina, giovedì 30 ottobre, Luciano Spalletti ha iniziato la sua avventura a Torino, e il suo primo impatto con il mondo bianconero è stato all’insegna della disponibilità e dell’entusiasmo. L’allenatore, arrivato in città per la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora, ha trovato ad attenderlo i primi tifosi. QUI: Spalletti Juve, ci siamo: l’allenatore è arrivato alla Continassa! Il VIDEO e il racconto della prima giornata in bianconero del mister Spalletti Juve: un arrivo che accende l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

