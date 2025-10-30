Spalletti Juve i retroscena del primo giorno Dall’abbraccio con Chiellini a quella risposta a Perin | Tutto bene? Dipenderà da voi… – VIDEO

Spalletti Juve, i retroscena del primo giorno del nuovo allenatore bianconero. Dall’abbraccio con Chiellini a quel siparietto con Perin – VIDEO. Ora è ufficiale: la Juventus ha il suo nuovo condottiero. Dopo giorni di intense trattative, la dirigenza bianconera ha sciolto le riserve e ha affidato la panchina a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo prende il posto di Igor Tudor, esonerato lunedì in seguito alla fatale sconfitta contro la Lazio e a una crisi di otto partite consecutive senza vittorie. La formula del contratto: fino a giugno con opzione Champions. La trattativa, entrata nel vivo nelle ultime 48 ore, si è conclusa su una formula contrattuale specifica, che testimonia la volontà di entrambe le parti di mettersi alla prova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

