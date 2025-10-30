Spalletti Juve | è solo il terzo allenatore ad esserci riuscito in Serie A! Rispolverata questa statistica dopo l’ufficialità in bianconero…Ultimissime

Spalletti Juve: è solo il terzo tecnico ad aver tagliato questo traguardo in Serie A. La statistica dopo l’ufficialità con i bianconeri. Una firma che vale la storia, un ingresso nell’Olimpo degli allenatori. L’ufficialità di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus non segna solo l’inizio di un nuovo, attesissimo ciclo tecnico dopo l’esonero di Igor Tudor. Lo proietta di diritto in un club esclusivissimo, un’élite che Opta ha definito l'”Aristocrazia” della Serie A. Un traguardo per tre: l'”Aristocrazia” della panchina. Come riportato dai dati statistici, Luciano Spalletti è diventato soltanto il terzo allenatore nella storia della Serie A (dal 192930) ad aver guidato tutte e tre le grandi potenze storiche del calcio italiano: Juventus, Inter e Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

