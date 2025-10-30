Spalletti Juve | è solo il terzo allenatore ad esserci riuscito in Serie A! Rispolverata questa statistica dopo l’ufficialità in bianconero…Ultimissime
Spalletti Juve: è solo il terzo tecnico ad aver tagliato questo traguardo in Serie A. La statistica dopo l’ufficialità con i bianconeri. Una firma che vale la storia, un ingresso nell’Olimpo degli allenatori. L’ufficialità di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus non segna solo l’inizio di un nuovo, attesissimo ciclo tecnico dopo l’esonero di Igor Tudor. Lo proietta di diritto in un club esclusivissimo, un’élite che Opta ha definito l'”Aristocrazia” della Serie A. Un traguardo per tre: l'”Aristocrazia” della panchina. Come riportato dai dati statistici, Luciano Spalletti è diventato soltanto il terzo allenatore nella storia della Serie A (dal 192930) ad aver guidato tutte e tre le grandi potenze storiche del calcio italiano: Juventus, Inter e Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
LUCIANO SPALLETTI É IL NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS Sarà l’allenatore toscano a raccogliere l’eredità di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Per lui un contratto fino al termine della stagione É la scelta giusta? - facebook.com Vai su Facebook
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Benvenuto mister! - X Vai su X
Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Secondo calciomercato.it
Juve-Roma nella notte di Cesena Spalletti: «Partita già decisiva» - Una postilla nel contratto di Emerson, passato dai giallorossi ai bianconeri nel 2005 prima di emigrare a Madrid, prevedeva che Roma e Juventus giocassero tre amichevoli estive in tre anni consecutivi ... Segnala ilgiornale.it
Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Secondo calciomercato.it