Spalletti Juve Di Canio suggerisce la ricetta giusta per risolvere i problemi bianconeri | Dovrà togliere la confusione Non è scemo sa di non avere l’eccellenza…

Spalletti Juve, l’analisi di Di Canio a Sky Calcio Club: il 4-3-3 è la via per dare certezze a Yildiz ed evitare gli errori di Tudor. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, l’opinionista Paolo Di Canio ha offerto un’analisi tattica dettagliata su quella che dovrebbe essere la strada maestra per Luciano Spalletti alla guida della Juventus. Secondo l’ex attaccante, la priorità assoluta per il nuovo tecnico è restituire un’identità chiara alla squadra, archiviando la confusione tattica della gestione precedente. Di Canio non ha dubbi su quale sia l’assetto ideale per valorizzare la rosa della Vecchia Signora: il 4-3-3. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve, Di Canio suggerisce la ricetta giusta per risolvere i problemi bianconeri: «Dovrà togliere la confusione. Non è scemo, sa di non avere l’eccellenza…»

