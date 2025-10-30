Spalletti Juve ci siamo | l’allenatore è alla Continassa ha firmato! Il VIDEO e il racconto della prima giornata in bianconero del mister
Spalletti Juve, ci siamo: l’allenatore è arrivato alla Continassa: il VIDEO con tutti i dettagli sul nuovo mister. (Andrea Bargione, inviato alla Continassa) – Il nuovo capitolo della Juventus è iniziato. Questa mattina, giovedì 30 ottobre, Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa. Il tecnico di Certaldo, dopo giorni di intense trattative seguite all’esonero di Igor Tudor, ha varcato i cancelli del centro sportivo bianconero per mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora e per prendere possesso della sua nuova squadra. Luciano #Spalletti è appena arrivato alla Continassa?? Primo giorno da allenatore della #Juventus????? @AndreaBargione pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
