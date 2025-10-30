Spalletti Juve ci siamo | l’allenatore è alla Continassa ha firmato! Il VIDEO e il racconto della prima giornata in bianconero del mister

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, ci siamo: l’allenatore è arrivato alla Continassa: il VIDEO con tutti i dettagli sul nuovo mister. (Andrea Bargione, inviato alla Continassa) – Il nuovo capitolo della Juventus è iniziato. Questa mattina, giovedì 30 ottobre, Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa. Il tecnico di Certaldo, dopo giorni di intense trattative seguite all’esonero di Igor Tudor, ha varcato i cancelli del centro sportivo bianconero per mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora e per prendere possesso della sua nuova squadra. Luciano #Spalletti è appena arrivato alla Continassa?? Primo giorno da allenatore della #Juventus????? @AndreaBargione pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve ci siamo l8217allenatore 232 alla continassa ha firmato il video e il racconto della prima giornata in bianconero del mister

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, ci siamo: l’allenatore è alla Continassa, ha firmato! Il VIDEO e il racconto della prima giornata in bianconero del mister

Altri contenuti sullo stesso argomento

spalletti juve siamo l8217allenatoreEcco tutti gli uomini dello staff di Luciano Spalletti alla Juventus - Primo giorno a Torino per Luciano Spalletti che è arrivato anche con il suo staff. Come scrive tuttojuve.com

spalletti juve siamo l8217allenatoreJuventus, Spalletti nuovo allenatore: è alla Continassa, firma in giornata. Le news - Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Cham ... Si legge su sport.sky.it

spalletti juve siamo l8217allenatoreSpalletti-Juventus, ci siamo: il tecnico alla Continassa, nelle prossime ore la firma - Dopo l'esonero di Tudor e la gestione ad interim di Brambilla oggi la firma del contratto con la Juventus da parte dell'ex ct Luciano Spalletti ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Siamo L8217allenatore