Spalletti Juve adesso è ufficiale! È il nuovo mister dei bianconeri | il comunicato con tutti i dettagli
Spalletti Juve, adesso è ufficiale l’approdo del nuovo mister in bianconero: il comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Era nell’aria, ma ora è arrivata anche la nota ufficiale del club: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. La Vecchia Signora ha sciolto le riserve e ha affidato al tecnico di Certaldo la guida della squadra in questo momento complesso. La società ha ufficializzato l’ingaggio attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, nel quale ripercorre la lunga e prestigiosa carriera del nuovo mister, sottolineando i successi ottenuti in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Quanto guadagna Spalletti alla Juve: le cifre del contratto e il premio Champions - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti alla #Juventus? Tardi, contesto sbagliato, profilo incompatibile. È un architetto chiamato a fare il muratore. Non finirà bene. - X Vai su X
Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: accordo fino a giugno - Ecco il comunicato ufficiale: "Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha ... Secondo tuttojuve.com
Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Si legge su calciomercato.it
Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Da calciomercato.it