Spalletti Juve, adesso è ufficiale l’approdo del nuovo mister in bianconero: il comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Era nell’aria, ma ora è arrivata anche la nota ufficiale del club: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. La Vecchia Signora ha sciolto le riserve e ha affidato al tecnico di Certaldo la guida della squadra in questo momento complesso. La società ha ufficializzato l’ingaggio attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, nel quale ripercorre la lunga e prestigiosa carriera del nuovo mister, sottolineando i successi ottenuti in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, adesso è ufficiale! È il nuovo mister dei bianconeri: il comunicato con tutti i dettagli