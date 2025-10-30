Spalletti Juve adesso è ufficiale! È il nuovo mister dei bianconeri | il comunicato con tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, adesso è ufficiale l’approdo del nuovo mister in bianconero: il comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Era nell’aria, ma ora è arrivata anche la nota ufficiale del club:  Luciano Spalletti  è il nuovo allenatore della  Juventus. La  Vecchia Signora  ha sciolto le riserve e ha affidato al tecnico di Certaldo la guida della squadra in questo momento complesso. La società ha ufficializzato l’ingaggio attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, nel quale ripercorre la lunga e prestigiosa carriera del nuovo mister, sottolineando i successi ottenuti in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve adesso 232 ufficiale 200 il nuovo mister dei bianconeri il comunicato con tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, adesso è ufficiale! È il nuovo mister dei bianconeri: il comunicato con tutti i dettagli

Argomenti simili trattati di recente

spalletti juve adesso 232Spalletti &#232; il nuovo allenatore della Juventus: accordo fino a giugno - Ecco il comunicato ufficiale: "Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha ... Secondo tuttojuve.com

Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad &#232; a caccia di un allenatore. Si legge su calciomercato.it

Juve, Spalletti non &#232; solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Adesso 232