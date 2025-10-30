Spalletti ha firmato con la Juve Ma ora deve farsi un nuovo tatuaggio

AGI - Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha firmato contratto fino a giugno 2026. Spalletti è arrivato alla Continassa allo Juventus Training Center alle 10.40 per firmare il contratto. All'uscita dal JMedical per Spalletti autografi, cori e sorrisi. Intanto i tifosi bianconeri gli hanno chiesto a gran voce, già da oggi, un tatuaggio nuovo. Sul braccio sinistro del tecnico toscano c'è infatti l'immagine, tanto discussa negli ultimi giorni, dell o scudetto vinto con il Napoli, con il numero 3 disegnato in nero al centro di una banda bianca e con sopra lo stemma del club campano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Spalletti ha firmato con la Juve. Ma ora deve farsi un nuovo tatuaggio

