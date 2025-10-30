Spalletti ha firmato con la Juve | accordo fino al 2026

Torino, 30 ottobre 2025 – È ufficiale la firma di Luciano Spalletti con la Juventus. Nessuna sorpresa, tutto era scritto e confermato già da ieri: c’era solo da attendere i comunicati ufficiali. Sono arrivati nel tardo pomeriggio. Damien Comolli, sotto impulso di Giorgio Chiellini e John Elkann, riparte dunque dal tecnico di Certaldo dopo le tre sconfitte consecutive maturate da Igor Tudor e la vittoria portata a termine ieri sera contro l'Udinese sotto la guida dell’allenatore della Next Gen Massimo Brambilla. Accordo per Spalletti fino al 2026, ma c'è il rinnovo in caso di Champions. Un anno più rinnovo in caso di Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spalletti ha firmato con la Juve: accordo fino al 2026

Altri contenuti sullo stesso argomento

Spalletti accolto dai tifosi juventini: «Porta rispetto alla maglia e portaci dove meritiamo di stare» (Video) Il tecnico ha firmato autografi e fatto foto con i tifosi fuori al J Medical. Nelle prossime ore, l'annuncio ufficiale. https://www.ilnapolista.it/2025/10/spalletti-acc - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus: Luciano #Spalletti ha firmato, manca solo l’ufficialità. - X Vai su X

Juventus, ora è UFFICIALE: Spalletti ha firmato - Il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026”, si legge nella nota che esalta la carriera dell’ex tecnico di Roma, Inter e ... Lo riporta calciomercato.it

Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, ora è ufficiale: sabato l’esordio in campionato - Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Riporta lapresse.it

Spalletti ha firmato con la Juve: accordo fino al 2026 - Domenica a Cremona la prima da allenatore bianconero per l’ex Napoli, Inter e Roma. Segnala sport.quotidiano.net