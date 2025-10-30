Spalletti firma con la Juve Ma ora deve farsi un nuovo tatuaggio

AGI - Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Salvo clamorose sorprese, l'annuncio ufficiale arriverà nel pomeriggio. E dovrebbe avere un contratto fino a giugno con rinnovo automatico per un biennale e bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico toscano è arrivato alla Continassa allo Juventus Training Center alle 10.40 per firmare il contratto che lo legherà al club bianconero. All'uscita dal JMedical per Spalletti autografi, cori e sorrisi. La sua avventura alla Juventus sta per cominciare. Intanto i tifosi bianconeri gli hanno chiesto a gran voce, già da oggi, un tatuaggio nuovo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Spalletti firma con la Juve. Ma ora deve farsi un nuovo tatuaggio

Approfondisci con queste news

Luciano Spalletti è già arrivato a Torino: oggi è attesa la firma e l’ufficialità del suo incarico come nuovo tecnico. Il commissario tecnico campione d’Europa con l’Italia si prepara così a una nuova avventura in panchina e, salvo sorprese, sabato sera guiderà gi - facebook.com Vai su Facebook

? #Spalletti diretta oggi la firma con la #Juve: tutti gli aggiornamenti live - X Vai su X

Spalletti diretta oggi la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti live - L'ex ct della Nazionale si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: segui la giornata in tempo reale ... Riporta msn.com

Spalletti alla Juventus, oggi la firma e l'ufficialità del nuovo tecnico - Manca solo l'ufficialità ma il tecnico di Certaldo è ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del club bianconero. Secondo tg24.sky.it

Juventus, Spalletti nuovo allenatore: è alla Continassa, firma in giornata. Le news - La Juventus non ha tradizione di società abituata a esonerare gli allenatori durante la stagione, ma nella sua storia è successo (e di recente i casi sono diventati sempre più frequenti). Secondo sport.sky.it