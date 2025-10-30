Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

30 ott 2025

I dirigenti della Juventus dopo Igor Tudor hanno deciso che sarà Luciano Spalletti a guidare la Juventus durante questa stagione fino a giugno 2026. Oggi c'è stata la firma del contratto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

spalletti 232 il nuovo allenatore della juventus

© Ildifforme.it - Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

