Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus | il comunicato ufficiale del club I dettagli del contratto

Un nuovo inizio, dopo 8 gare senza vittorie. La Juventus torna alla vittoria con il 3-1 al?Udinese, e questa mattina inizia ufficialmente l?era Spalletti, nuovo allenatore bianconero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il comunicato ufficiale del club. I dettagli del contratto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Benvenuto mister! - X Vai su X

Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Contratto fino a fine stagione con opzione per il rinnovo - facebook.com Vai su Facebook

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus! - Luciano Spalletti ha firmato quest’oggi il suo contratto come nuovo allenatore della Juventus. Lo riporta generationsport.it

UFFICIALE – Spalletti nuovo allenatore della Juventus: i dettagli del contratto - Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: ecco i dettagli del contratto firmato dal tecnico ex Inter ... Segnala fcinter1908.it

Pagina 3 | Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - L'ex Roma, Inter e Napoli è il nuovo tecnico bianconero: il racconto della giornata fino alla firma e alla nota del club ... Lo riporta tuttosport.com