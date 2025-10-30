Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus | c’è l’annuncio

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Mancava solo l’annuncio ufficiale dopo le firme ed è arrivato: l’ex commissario tecnico della nazionale prende il posto di Igor Tudor, esonerato dopo le tre sconfitte consecutive (senza gol) tra campionato e Champions League. Spalletti sarà già in panchina nel match di sabato sera contro la Cremonese in trasferta. “Il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026”: lo ha annunciato il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

spalletti 232 il nuovo allenatore della juventus c8217232 l8217annuncio

© Ilfattoquotidiano.it - Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: c’è l’annuncio

Contenuti che potrebbero interessarti

spalletti 232 nuovo allenatoreLuciano Spalletti &#232; ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus! - Luciano Spalletti ha firmato quest’oggi il suo contratto come nuovo allenatore della Juventus. Segnala generationsport.it

spalletti 232 nuovo allenatoreUFFICIALE – Spalletti nuovo allenatore della Juventus: i dettagli del contratto - Luciano Spalletti &#232; il nuovo allenatore della Juventus: ecco i dettagli del contratto firmato dal tecnico ex Inter ... Da fcinter1908.it

spalletti 232 nuovo allenatorePagina 3 | Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - L'ex Roma, Inter e Napoli &#232; il nuovo tecnico bianconero: il racconto della giornata fino alla firma e alla nota del club ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti 232 Nuovo Allenatore