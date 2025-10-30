Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus | c’è l’annuncio
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Mancava solo l’annuncio ufficiale dopo le firme ed è arrivato: l’ex commissario tecnico della nazionale prende il posto di Igor Tudor, esonerato dopo le tre sconfitte consecutive (senza gol) tra campionato e Champions League. Spalletti sarà già in panchina nel match di sabato sera contro la Cremonese in trasferta. “Il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026”: lo ha annunciato il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
