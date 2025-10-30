Spalletti e il legame con il Napoli i tifosi della Juve | Tatuati anche la J sull’altro braccio! – VIDEO

Luciano Spalletti si appresta a firmare il contratto con la Juventus. L’allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana si trova già alla Continassa dalle prime ore della giornata, dove sta svolgendo tutte le pratiche necessarie per la successiva firma con annessa nomina da nuova guida tecnica dei bianconeri. Spalletti alla Juventus, ecco il siparietto sul “famoso” tatuaggio: il video. Uno degli aspetti di maggior discussione attorno alla figura di Spalletti in questi ultimi giorni riguarda il suo legame con il Napoli, la squadra con cui è riuscito a vincere il suo unico campionato di Serie A, riportando lo Scudetto in azzurro dai tempi di Maradona e suggellando il legame con un tatuaggio che mostra il 3 al centro del gagliardetto tricolore di forma triangolare che rappresenta la vittoria del torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

