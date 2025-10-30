Spalletti è della Juve | contratto fino a giugno con opzione Champions

Luciano Spalletti Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha firmato un contratto di otto mesi con il club bianconero, con opzione di rinnovo legata alla qualificazione alla prossima Champions League. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, dopo una giornata trascorsa alla Continassa dove Spalletti ha incontrato i vertici societari e perfezionato i dettagli dell’accordo. La presentazione ufficiale è fissata per domani alle 12 all’Allianz Stadium. È la terza panchina bianconera in otto mesi, dopo le esperienze di Thiago Motta e Igor Tudor. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

