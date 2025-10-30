Spalletti è arrivato alla Continassa | inizia la nuova era Juventus Firma dettagli e prime mosse del nuovo tecnico

Una nuova pagina della storia bianconera si è ufficialmente aperta. Alle prime luci di giovedì 30 ottobre, Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa per mettere la firma che lo lega alla Juventus e cominciare la sua avventura sulla panchina più prestigiosa – e più impegnativa – del calcio italiano. Il tecnico toscano, atteso dopo giorni di contatti serrati e indiscrezioni, ha varcato i cancelli del centro sportivo accolto dall’entusiasmo dei tifosi e dallo staff dirigenziale. Un nuovo inizio dopo l’era Tudor. Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato lunedì, la dirigenza bianconera non ha perso tempo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

